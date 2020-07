Stiri pe aceeasi tema

- Sute de activiști au sfidat regulile de distanțare sociala pentru a se aduna în Piața Trafalgar din Londra și protesta din cauza morții lui George Floyd, afro-americanul din Minneapolis care și-a pierdut viața dupa ce un ofițer de poliție a stat cu genunchiul pe gâtul sau aproape 9 minute,…

- Italia și-a redeschis azi restaurantele, cele mai multe magazine de retail, bisericile, frizeriile și muzeele, o zi optimista pentru țara lovita greu de epidemia de COVID-19, care a ucis peste 31.000 de persoane, scriu La Repubblica și Reuters.Italienii s-au putut așeza din nou cu un cappucino la terase,…

- Autoritațile de la Paris au interzis consumul de alcool pe malul Senei și al canalului Saint-Martin, dupa ce poliția a fost nevoita sa disperseze mulțimile stranse in popularele spații de relaxare din capitala Franței in prima zi de ridicare a restricțiilor. Polițiștii din Paris au stricat luni bucuria…

- Premierul britanic a prezentat un plan de relaxare treptata a restricțiilor in Marea Britanie cu speranta de a putea redeschide progresiv, de la inceputul lui iunie, magazinele si scolile primare, in cazul unei evoluții pozitive a situatiei legate de coronavirus. Acesta a precizat ca nu este momentul…

- Premierul britanic Boris Johnson, 55 de ani, le ceruse conaționalilor sai sa ramana acasa in acest sfarșit de saptamana. Sambata, el a fost surprins cand se plimba prin parcul St. James, din Londra, savurandu-și cafeaua. ”Era in drum spre Downing Street”, explica ”Mirror”.”Va mulțumim pentru tot ceea…

- Conform Daily Star , ea a susținut ca maștile de protectie reprezinta o manipulare pentru public, chiar daca oamenii de știința recomanda folosirea acestora. Astfel, cei care urmaresc postarile ei pe retelele de socializare au acuzat-o ca a raspandit o „teorie a conspirației nebuneasca”. Mesajul care…

- In Belgia, de luni, incepe prima etapa de relaxare a restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Relaxarea restricțiilor apare in contextual in care, in ultimele saptamani, laboratoarele de analize și-au dublat capacitatea de testare la 15 mii de teste zilnic. In Belgia, doar merceriile…

- Prefectul de Maramures, Silviu Ungur a semnat documentul prin care locuitorii judetului sau cei care tranziteaza judetul sunt obligati sa-si acopere nasul si gura cu masca in spatiile publice. Maramures devine al treilea judet din Romania unde acoperirea fetei in spatiile publice devine obligatorie.Autoritatile…