Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean de Externe a criticat sambata Declaratia comuna a G20 pentru ca nu mentioneaza agresiunea Rusiei si a spus ca nu are "nimic de care sa fii mandru", prezentand in acelasi timp o varianta "corectata" a textului, asa cum ar fi trebuit sa sune documentul, in viziunea Kievului, potrivit…

- Kievul il ataca pe Papa Francisc, acuzandu-l de "propaganda imperialista" intr-un discurs rostit pe 25 august prin video-conferința, la Ziua Tineretului Rus de la Sankt Petersburg. Cu o postare pe Facebook, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko, citeaza…

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

- Forțele ucrainene au efectuat mai multe atacuri precise asupra unitaților ruse de pe insula Insula Giarilgaci de la Marea Neagra, a anunțat marți, 1 august, Centrul Național de Rezistența al Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda.Insula este parte a raionului Skadovsk din regiunea Herson, situat pe teritoriul…

- Comandantul Forțelor Intrunite ale armatei din Ucraina, Serhi Naev, susține ca militarii consolideaza granița de stat astfel incat aceasta sa fie de nepatruns pentru invadatorii ruși, potrivit RADOR."Știm ca mercenarii grupului Wagner au sosit recent pe teritoriul belarus. Dar noi reacționam deja…

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Finlanda pentru o vizita de 24 de ore in aceasta tara vecina Rusiei, care a marcat un moment istoric prin aderarea sa la NATO in aprilie, relateaza AFP, conform agerpres.ro . Avionul prezidential Air Force One, care a sosit de la Vilnius, unde…

- Intamplare nostima, dar neonoranta, la Timișoara Ea ne este relatata de fostul Primar, profesorul universitar Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook. Se impune inainte insa nevoia unui comentariu: CITESTE SI Mark Zuckerberg lanseaza o noua rețea de socializare: rival direct pentru Twitter-ul…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, care a disparut din spatiul public din data de 24 iunie, cand a condus o rebeliune armata eșuata in Rusia, a publicat luni un mesaj audio in care multumeste proporului rus pentru sprijin si anticipeaza ‘noi victorii pe front’, dar fara sa precizeze…