Patru mașini s-au ciocnit pe tronsonul Drajna – Fetești, pe sensul catre Constanța. La aceasta ora traficul spre mare este aglomerat, potrivit Info Trafic. Polițiștii recomanda prudența. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada Soarelui este aglomerat pe tronsonul Drajna Fetești, la kilometrul 104, pe sensul de mers catre litoral, […]