Carambol între trei autovehicule, la Bunești Trei autovehicule, un autotren incarcat cu cereale, o autocisterna (goala) și un autoturism, au fost implicate intr-un accident in cursul acestei dupa-amiezi, pe raza localitații Bunești.O persoana de sex feminin din autoturism, in varsta de 24 de ani, a fost transportata la spital de catre ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

