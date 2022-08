Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 41 de ani a condus un autoturism pe Calea Sever Bocu dinspre Divizia 9 Cavalerie catre strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar la un moment dat, a intrat in coliziune cu autoturismul din fața sa, condus de o femeie in varsta de 30 de ani. In urma impactului, autoturismul […]…

- Un barbat, in varsta de 31 de ani, a condus un autoturism pe strada Turda din municipiul Timișoara, iar la intersecția cu strada Palmierilor a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 28 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea celor doi conducatori auto și a unui baiețel de…

- Accidentul petrecut duminica seara la intersecția strazii Divizia 9 Cavalerie cu Calea Sever Bocu din Timișoara a fost surprins de camerele de supraveghere montate in zona. Impactul a fost puternic, iar tanarul care se deplasa pe trotineta a fost proiectat pana in cealalta parte a intersecției. El este…

- In cursul zile de ieri, polițiștii timișoreni au fost sesizați de catre o tanara de 22 de ani cu privire la faptul ca la data de 08.07.2022, in jurul orelor 23:30, in timp ce se deplasa pe Calea Sever Bocu din Timișoara, a fost urmarita și ajunsa din urma de un barbat necunoscut, iar la intersecția…

- Imagini scandaloase au fost surprinse, luni, in Constanța, chiar in fața Catedralei Arhiepiscopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavel". Doi jandarmi și doi polițiști au tabarat pe un calugar, care sunase la 112. Cei 4 oameni au legii nu au reușit sa il incatușeze la ambele maini, ci doar la una, ranindu-l.…

- Un un grav accident de circulație se produs marți dupa pranz la Timișoara. Evenimentul a avut loc la intersecția dintre strada Timiș și Calea Torontalului, unde un motociclist și un autovehicul care circula in regim de taxi s-au ciocnit. La fața locului au sosit mai multe echipaje ale Serviciului de…

- Polițiștii INSP au organizat verificari noaptea trecuta pe strada Pietrariei din municipiul Chișinau, unde potrivit informațiilor s-ar fi organizat curse ilegale de automobile manifestate prin conducere agresiva. Timp de peste doua ore au fost supuse verificarii toate automobilele la compartimentul…