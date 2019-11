Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a provocat un carambol in zona Garii de Nord din București, dupa ce i s-a facut rau la volan. Circulația in zona este restricționata.Șoferul caruia i s-a facut rau, in varsta de 39 de ani, a fost transportat la spitalul Elias. Citește și: Condamnat pentru tentativa de omor!…

- Trei persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce s-au rasturnat cu mașina la ieșirea din Suceava spre Patrauți, in apropierea șoselei de centura. Accidentul a avut loc astazi, iar potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența nici o persoana nu a ramas incarcerata in mașina. Cele trei persoane…

- Primele date arata ca vinovata ar fi una dintre soferite, in varsta de 20 de ani, care a ajuns pe celalalt sens de mers si a lovit autoturismul care circula regulamentar. Accidentul violent a avut loc pe soseaua care leaga orasul Targoviste de Gaesti, pe o portiune de drum drept. Masina lovita in plin…

- Ziarul Unirea Momente dramatice la pelerinajul de la moaștele Sfintei Parascheva: Zeci de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale Momente dramatice la pelerinajul de la moaștele Sfintei Parascheva: Zeci de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale Peste 50 de pelerini au avut nevoie de ingrijiri…

- Mii pe persoane au trecut pe la racla cu moastele Cuvioasei Parascheva in prima zi de hram de la Iasi. De cand se aseaza la rand si pana cand ajung in curtea catedralei, pelerinii asteapta aproximativ cinci ore, dar au fost si momente in care au asteptat chiar si șapte ore, pentru a sta cateva clipe…

- Zece persoane au avut nevoie miercuri de ingrijiri medicale dupa ce au inhalat gaze toxice in urma declansarii unui incendiu intr-un bloc de apartamente din orasul german Munchen, cauza incendiului fiind o trotineta electrica, relateaza agentia EFE potrivit Agerpres. Potrivit politei germane, respectiva…

- Au aparut noi detalii despre starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu, dupa accidentul grav pe care l-a provocat și in urma caruia un alt tanar și-a perdut viața. Medicii au explicat ce se intampla in aceste momente cu baiatul de 24 de ani. „Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in spitalul…

- O șoferița de 71 de ani a lovit o mașina care staționa pe marginea drumului, in Barcanești, Prahova, și trei persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc sambata la pranz, pe DN1, la kilometrul 51, pe sensul de mers catre Bucuresti, potrivit reprezentanților poliției, citați de Mediafax. „Se pare…