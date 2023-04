Caracatița uriașă a intereselor baronului PSD Horia Teodorescu îngroapă Tulcea în gunoaie Un document exploziv ajuns la mai multe instituții de forța ale statului scoate in evidența uriașa caracatița a intereselor țesuta de baronul PSD de Tulcea, Horia Teodorescu, prin care locuitorii acestui județ sunt arși la buzunare prin tarife uriașe de colectare a gunoiului menajer. 22.000.000 de euro pentru salubrizarea județului Tulcea In anul 2013 prin intermediul POS Mediu 2007-2013, respectiv POIM 2014-2020, Consiliul Judetean Tulcea, condus atunci și acum de baronul PSD Horia Teodorescu, a implementat in perioada 03.12.2013 – 31.12.2017 proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

