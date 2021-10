Stiri pe aceeasi tema

- Captura uriașa de cocaina in portul Rotterdam. Autoritațile vamale din Olanda au descoperit și capturat, vineri noaptea 520 de kilograme de droguri intr-un container care provenea din Brazilia, conform procuraturii din Rotterdam.

- Autoritațile vamale din Olanda au descoperit și capturat, in ultima saptamana, o cantitate uriașa de cocaina in portul Rotterdam, venita din mai multe țari din America Latina. Ultima captura, de 520 kilograme de droguri, in valoare de 39 de milioane de euro, era ascunsa intr-un produs rezidual rezultat…

- Un capitan roman de nava a fost arestat in Franța, impreuna cu tot echipajul sau format din cetațeni ruși, ucraineni, filipinezi și etiopieni. Autoritațile franceze au percheziționat nava in portul Dunkerque din nordul Frantei și au dat peste o cantitate impresionanta de cocaina: peste o tona, in valoare…

- Sute de taxiuri electrice aeriene vor zbura in metropola braziliana Sao Paolo, cel mai mare oraș din America Latina și unul dintre cele mai aglomerate din lume, incepand cu anul 2024. 250 de astfel de taxiuri zburatoare vor fi livrate peste trei ani in metropola braziliana. Aeronavele, un hibrid intre…

- Autoritațile din Cluj se confrunta cu o creștere rapida a cazurilor de infectare cu SAR-COV-2, la nici doua zile de la festivalul UNTOLD unde in fiecare zi au avut acces circa 60.000 de spectatori. Deși masca a fost obligatorie, imaginile de la festival arata ca aceata a fost aproape inexistenta la…

- Familia din Alba, care a primit o factura uriașa la curent, de peste 27.000 de lei, scapa de necaz. Furnizorul de energie susține ca factura a fost transmisa automat, in mod eronat, catre client din cauza unei anomalii pe lantul de facturare si in sistemul informatic. Electrica Furnizare a anunțat factura…

- Numarul de cereri pentru eliberarea de pașapoarte a crescut considerabil in acest an, ajungand la 90%. Documentele sunt eliberate și in mai puțin de trei zile, programul de la serviciile de Pașapoarte ramane prelungit pana la sfarșitul acestei luni. Direcția Generala de Pașapoarte (DGP) a anunțat, luni,…

- Drogurile despre care se presupune ca provin din Columbia au fost descoperite in 40 de cutii de banane. Au fost aduse in Europa prin portul Anvers din Belgia, apoi marfa a ajuns in portul Constanța și este foate neclar la acest moment cum au ajuns in depozitul de legume și fructe din Chiajna, de langa…