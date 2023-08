Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Giurgiu au descoperit intr-un camion cu produse alimentare peste 435.000 de pachete de țigari, cu o valoare de peste 10.8 milioane de lei. Acestea urmau sa fie introduse ilegal in țara.Politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu au descoperit, intr-un camion cu produse…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un TIR condus de un cetatean bulgar, 9.000.000 de tigarete de contrabanda, in valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro. Cazul este cercetat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, iar soferul a fost retinut pentru 24 de…

- Operațiune a polițiștilor de frontiera aradeni. Țigari in valoare de peste 2,2 milioane de euro au fost gasite in camionul unui roman. Marți noaptea, polițiștii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Turnu au oprit pentru control un camion cu semiremorca, condus de un roman in varsta de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion, mai multe cutii de carton ce contineau 21.510 articole de imbracaminte si marochinarie , toate purtand insemnele unor branfuri de lux si care prezentau suspiciuni…