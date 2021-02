Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe produse farmaceutice aflate pe lista substantelor dopante cu grad mare de risc au fost descoperite de polițiștii de frontiera in vama Giurgiu. Politistii au descoperit mai multe cutii care contineau 22.820 de fiole și comprimate. Marfa a fost descoperita in autoutilitara condusa de un cetațean…

- Aproximativ 23.000 de fiole si comprimate aflate pe lista substantelor dopante cu grad de mare risc, in valoare de aproximativ 1,3 milioane lei, au fost descoperite de politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu la un cetatean bulgar care a incercat sa le introduca in tara fara a detine autorizatiile…

- Aproximativ 23.000 de fiole si comprimate aflate pe lista substantelor dopante cu grad de mare risc, in valoare de aproximativ 1,3 milioane lei, au fost descoperite de politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu la un cetatean bulgar care a incercat sa le introduca in tara fara a detine autorizatiile…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat la controlul de frontiera un autovehicul in valoare de 90.000 lei, cautat de autoritațile din Italia. In data de 29.12.2020, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat…

- Un cetatean turc care calatorea ca pasager intr-un autocar pe ruta Turcia-Romania este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin PTF Giurgiu-Ruse, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de circa 1,29 milioane de lei, potrivit Agerpres. Un bucurestean…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patruzeci si unu de cetateni straini ascunsi intr un automarfar. Acestia proveneau din Siria, Irak si Palestina si au incercat sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge in state din vestul Europei.In data de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat la controlul de frontiera, un microbuz in valoare de 72.000 lei, cautat de autoritațile din Germania. In data de 11.11.2020, in jurul orei 18.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat un cetatean roman și unul bulgar care au incercat sa introduca ilegal in țara 3.353 bunuri inscriptionate cu numele unor marci protejate, susceptibile a fi contrafacute. In data de 04.11.2020, in intervalul…