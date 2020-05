Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, au descoperit in cabina unui autocamion condus de un cetatean bulgar, intr-o geanta de voiaj ascunsa printre bagaje si sacose cu mancare, mai multe pachete ce contineau aproximativ 50 kg de heroina, cu o valoare de piata de aproximativ…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea anunța ca au indisponibilizat 300.000 maști chirurgicale ce urmau sa ajunga in Germania. La Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-au prezentat la controlul de frontiera pentru a ieși din Romania, doua autoutilitare…

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat au descoperit, ascunse intr-o autoutilitara, 71.500 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 1,4 milioane de lei, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca ilegal in tara, se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca in cursul acestei nopți și in aceasta dimineața, Poliția de Frontiera a efectuat formalitațile de intrare in tara pentru aproximativ 3.000 de romani și straini si aproximativ 800 de autovehicule, sosite in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Polițiștii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, impreuna cu lucratori vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Timișoara, au descoperit, in interiorul unui automarfar, peste 33.500 articole de imbracaminte, incaltaminte si accesorii, care purtau insemnele…

- Peste 11.000 de perechi de incaltaminte, in valoare totala de aproximativ 1,1 milioane de euro, au fost confiscate de politistii de frontiera, se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu. "Politistii de frontiera din cadrul…