Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua medalii de argint și doua de bronz, Turcia, intaiul adversar al Romaniei de la Cluj-Napoca, iși dorește titlul european. Romania va debuta la Europeanul de la Cluj Napoca in fața Turciei, a doua favorita la caștigarea titlului continental. Turcoaicele au terminat pe locul 5 la Jocurile Olimpice…

- Jucatoarea echipei nationale de volei feminin, Alexia Carutasu, a declarat, marti, ca prima reprezentativa are sanse mari sa treaca de faza grupelor la Campionatul European gazduit de Romania impreuna cu Bulgaria, Serbia si Croatia. "Chiar ma bucur ca avem ocazia sa organizam campionatul…

- S-a stabilit programul Grupei D a Campionatului European de volei feminin. Meciurile vor fi gazduite de Cluj-Napoca, in perioada 18-25 august, informeaza Federatia Romana de Volei. Miercuri, 18 august20.30 ROMANIA - TurciaJoi, 19 august16.00 Suedia - Finlanda19.00 Țarile de Jos - UcrainaVineri, 20 august17.30…

- Fostul international Daniel Pancu a afirmat joi ca nationala de fotbal a Romaniei ar fi putut fi prezenta, cu putina sansa, la Campionatul European din acest an. "Suntem intr-un moment dificil cu nivelul fotbalului din Romania, atat la echipa nationala, cat si la echipele de club. Va fi…

- Daniel Pancu a afirmat joi ca nationala de fotbal a Romaniei ar fi putut fi prezenta, cu putina sansa, la Campionatul European din acest an. "Suntem intr-un moment dificil cu nivelul fotbalului din Romania, atat la echipa nationala, cat si la echipele de club. Va fi foarte greu sa ne mai calificam…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a debutat cu o victorie spectaculoasa in Grupa A a competitiei Golden League, 3-2 (17-25, 23-25, 26-24, 26-24, 15-11) cu Franta, vineri, in BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorele, care vor participa in aceasta vara la Campionatul European, organizat impreuna de…

- La tragerea la sorti efectuata la Belgrad, s-a decis ca reprezentativa feminina de volei a Romaniei sa fie repartizata in Grupa D a Campionatului European din 2021, alaturi de Turcia (vicecampioana continentala), Olanda, Ucraina, Finlanda si Suedia. Romania va fi una dintre gazdele turneului final al…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost repartizata in Grupa D a Campionatului European din 2021, alaturi de vicecampioana continentala, Turcia, Olanda, Ucraina, Finlanda si Suedia, la tragerea la sorti efectuata joi seara la Belgrad. Romania va fi una dintre gazdele turneului final al competitiei…