- Actiunile companiei au scazut cu mai mult de 8% dupa aceasta stire, iar de la inceputul acestui an sunt in declin cu 1%. In comunicatul sau de joi privind veniturile, Alibaba a spus ca nu va mai continua cu o separare a Cloud Intelligence Group – filiala de cloud computing a Alibaba care concureaza…

- Compania aeriana scandinava SAS a incheiat un nou contract de credit, pentru 5,5 miliarde de coroane suedeze (505,5 milioane de dolari), cu firma americana de investitii Castlelake, pentru a-si refinanta imprumuturile, a creste lichiditatea si a sprijini iesirea din procedurile de restructurare voluntara,…

- Microsoft a depașit un obstacol complicat in lungul proces de a i se permite sa cumpere compania de jocuri Activision Blizzard, pentru 68,7 miliarde dolari. Autoritatea britanica CMA, care inițial se opusese, a dat acum unda verde, dupa ce Microsoft a facut modificari. Fiind o tranzacție uriașa, a fost…

- Compania de rețelistica Cisco Systems va cumpara cu 28 miliarde dolari o companie de cybersecurity denumita Splunk. Prețul este cu 31% peste cotația cea mai recenta a acțiunilor Splunk. Cele doua companii discutasera și in trecut, dar nu se concretizase nimic.

- Arm si-a depus dosarul actualizat F-1 la Comisia pentru bursa si valori mobiliare din SUA, prezentand ambitiile sale de a deveni din nou o companie cotata la bursa. Anterior, compania a fost listata dublu, la Londra si New York, inainte de preluarea sa de catre SoftBank, pentru 32 de miliarde de dolari,…

- Titlurile China Evergrande Group au scazut luni pana la 22 de centi Hong Kong, comparativ cu ultima lor inchidere, la 1,65 dolari Hong Kong pe actiune, pe 18 martie 2022. Reluarea tranzactiilor vine in momentul in care compania a inregistrat o pierdere de 39,25 miliarde de yuani (5,38 miliarde de dolari)…

- Iata cum a evoluat compania in trimestrul incheiat pe 30 iulie: Profit de 2,70 dolari pe actiune, ajustat, fata de 2,09 dolari pe actiune asteptat de firma Refinitiv. Veniturile de 13,51 miliarde dolari au fost peste veniturile de 11,22 miliarde dolari asteptate de Refinitiv. Nvidia a spus ca se asteapta…

- Incendiile catastrofale din Maui, Hawaii, au cauzat pierderi economice intre 4 și 6 miliarde de dolari, potrivit unei estimari facute marți de agenția americana de rating Moody’s, scrie CNBC. Compania a analizat daunele proprietaților și intreruperile afacerilor din activele rezidențiale, comerciale,…