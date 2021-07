Stiri pe aceeasi tema

- Parintele David Pestroiu, Dumitru Sorica și Parintele Marian Vild au caștigat concursurile organizate marți de Facultatea de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul” din București pentru ocuparea posturilor de profesor universitar la disciplinele Misiologie, respectiv Arta Sacra și a postului de…

- Artistul What’s Up, pe numele sau real Marius Ivancea, și iubita lui, violonista Alice Badea, s-au desparțit. Fosta partenera a solistului este profesoara de muzica și co-fondatoare a doua școli private de muzica din București. Artistul What’s Up și iubita lui, Alice Badea, s-au desparțit Alice Badea…

- Cleopatra Stratan (18 ani) și logodnicul ei, Edward Sanda (23 ani) s-au mutat impreuna in București. Dupa ce, anul trecut, pandemia i-a ținut la distanța unul de celalalt, Cleopatra locuind in Chișinau, in sfarșit, cei doi au facut un pas important in relația lor și s-au mutat impreuna in Capitala.…

- Un elev de clasa a șasea s-a aruncat pe geam, de la primul etaj al cladirii din Școala George Bacovia din București. Inainte sa sara, elevul ar fi marturisit ca iși dorește sa moara din pricina umilințelor la care era supus. Elevul a fost dus de urgența la Spitalul Marie Curie din Capitala. Din fericire,…

- Coada la vaccinare, la cel de-al doilea maraton organizat in Capitala. Doua centre au fost amenajate la Biblioteca Naționala și la Sala Palatului. Cei care au fost prezenți și la primul maraton au venit sa-și faca rapelul, dar sunt și mulți oameni care au venit pentru prima doza. Cele mai multe fluxuri…

- Antoanela, atacatoarea Mirelei Vaida, este in libertate in acest moment! Aceasta a fost surprinsa alaturi de complicea ei, Lamaia, la o biserica din Iași, iar la cateva zile, cele doua s-au intors in București. Cetațenii le-au vazut intr-un supermarket din Capitala, iar angajații le-au auzit vorbind…

- Primarul general, Nicușor Dan, a transmis, miercuri seara, dupa discuțiile cu USR PLUS, PNL și PMP, ca discuțiile despre bugetul Capitalei vor continua și joi, astfel incat sa fie gasita o soluție. Viceprimarul Horia Tomescu a anunțat un nou proiect de buget pentru București. Nicușor Dan a…

- Slujba de Florii a fost oficiata, duminica, 25 aprilie, la Altarul Mare de vara al Catedralei Patriarhale din București. Ceremoniile religioase organizate cu ocazia acestei sarbatori se desfașoara cu respectarea regulilor sanitare. Aproape 1.000 de persoane au asistat la slujba de Florii la Catedrala…