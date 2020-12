Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 23 de ani a murit, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita violent de un alt automobil. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jrul orei 19:45, in apropierea satului Bilicenii Noi din raionul Singerei.

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineața, in Capitala, chiar de Ziua Naționala a Romaniei. Un șofer a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și s-a izbit de un stalp. O tanara de doar 20 de ani a murit pe loc.

- Un accident infiorator a avut loc astazi in Tulcea. Tragedia s-a soldat cu moartea unui tanar in varsta de 35 de ani, dupa ce conducatorul auto a intrat violent cu mașina intr-un copac. Detalii șocante!

- Un grav accident de circulație s-a produs astazi pe raza localitații Preutești unde un autoturism ieșit in afara parții carosabile, și s-a rasturnat pe cupola in albia unui parau. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, conducatorul auto a fost extras de catre pompieri, fiind…

- Accident tragic. O polițista a murit intr-un mod STUPID.foto Un tragic accident s-a produs, sambata seara, 21 noiembrie, pe raza localitații clujene Mociu. O femeie, in varsta de 42 de ani, din Cluj-Napoca, care iși desfașura activitatea in calitate de polițist in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Un grav accident de circulație s-a produs, in aceasta noapte, in apropiere de satul Bolohani din raionul Orhei. Doi barbați au decedat, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de catre ofițera de presa a IP Orhei, Elena Baetrau.

- Un accident in care au fost implicate o mașina și o caruța a avut loc vineri pe DN 21, in apropierea localitații Iazu, in județul Ialomița. In urma impactului, caruțașul a suferit leziuni grave, iar medicii i-au declarat decesul, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul…

- Tragedie la Drochia. Un tanar a murit, iar altul a ajuns la spital in urma unui grav accident rutier, produs sambata, in jurul orei 17:00, in localitatea Ochiul Alb. Mașina in care aceștia se aflau s-a lovit violent de un alt automobil.