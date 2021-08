Cântăreţul columbian Maluma va face senzație la un mega-concert Cantaretul columbian Maluma se va alatura mega-concertului gratuit prin care orasul New York isi celebreaza redeschiderea, la sfarsitul lui august, dupa lunile grele de pandemie. Potrivit EFE, primarul orasului, Bill de Blasio, a spus ca Maluma este “ultima supervedeta globala” care se alatura listei de staruri din lumea muzicii si a divertismentului care vor participa la acest mega-eveniment ce va avea loc in Central Park, la 21 august. “Este foarte important pentru multa lume din acest oras sa aiba o vedeta de acest calibru pe afisul care este plin supervedete“, precum Patti Smith, Bruce Springsteen,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air a introdus doua noi rute din București catre Gran Canaria (Insulele Canare), Spania și din Cluj-Napoca catre Billund, Danemarca, cu un zbor saptamanal in zilele de sambata pentru Gran Canaria și doua zboruri saptamanale in zilele de miercuri și duminica pentru Billund. Primul zbor catre Billund…

- Corul Madrigal revine pe scena bucureșteana cu unul dintre cele mai ovaționate spectacole live ale sale, dedicat indragitei sarbatori religioase Adormirea Maicii Domnului. Astfel, duminica, 15 august 2021, de la ora 21:00, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu…

- Actorul Dan Puric si violoncelistul Adrian Naidin prezinta, la Gradina de Vara Herastrau, spectacolul "2 Romani", pe 24 august, de la ora 20,00, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectacolul reprezinta un discurs coerent, profund emotionant, ce vizeaza absurdul existentei, in formele sale…

- In perioada 12-14 iulie a.c., la Teatrul de Animație pentru Copii și Tineret Imaginario din Ploiești va avea loc evenimentul „Bodies On The Move”, in cadrul caruia spectatorii vor avea prilejul sa descopere spectacole inedite și ateliere care ii vor introduce în spațiul dansului contemporan. Evenimentul…

- Joi, 17 iunie 2021, ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc spectacolul concert Metamorfoze, susținut de Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare. Text: Bobi Dumitraș (trupa Fara Zahar). Regia muzicala: Bobo Burlacianu (trupa Fara Zahar). Pentru o mai mare accesibilitate a publicului…

- Amfiteatrul Palas 1 of 2 Pe langa soare, vacanțe și zile petrecute impreuna cu prietenii, vara aduce in Amfiteatrul Palas piese de teatru și concerte. Incepem stagiunea spectacolelor in aer liber, in aceasta saptamana, cu reprezentațiile „Dineu cu proști” și „Fat Frumos din lacrima”, puse in scena de…

- Wizz Air va introduce doua noi rute din Romania catre destinații din Grecia și Italia cu incepere din luna iulie. Biletele sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil. Noile rute vor pleca de pe aeroporturile din București și Bacau. Romanii vor putea calatori…

- Primarul general Nicusor Dan anunta ca toti cei care se vaccineaza de 1 Iunie la centrul drive-thru din Piata Constitutiei vor primi bilete gratuite la teatrele si muzeele din Bucuresti. Biletele vor fi valabile pana la finalul anului. ”Toti cei care se vor vaccina anti-COVID-19 maine, 1 iunie, la centrul…