Stiri pe aceeasi tema

- Starul K-pop, Goo Hara, a fost gasita moarta in apartamentul ei din Seul, anunța Daily Mail. Cantareața a fost descoperita la ea acasa, sambata in jurul orei locale 18:00, iar poliția din Seul a...

- Este doliu in lumea muzicii, dupa ce Sulli, o cantareata in varsta de 25 de ani, a fost gasita fara suflare in propria casa. Dupa cateva ore de la vestea trista a fost facuta publica si cauza mortii.

- Cantareata k-pop Sulli, in varsta de 25 de ani, a fost gasita fara viata in casa ei din apropiere de Seul, potrivit BBC, scrie news.ro.Politia a transmis ca managerul artistei a fost cel care a gasit-o si a anuntat autoritatile. O ancheta este in curs, iar sinuciderea este luata in…

- Femeie gasita decedata in locuința. O femeie in varsta de 77 de ani a fost gasita decedata in locuința. Pompierii și paramedicii SMURD au fost solicitați la o deblocare de ușa. Cand au ajuns la fața locului, la un imobil amplasat in centrul municipiului Petroșani, aceștia au gasit-o in casa…