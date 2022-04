Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de rap Lil Bo Weep a murit sambata, 5 martie, la varsta de 22 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita. Inainte de a inceta din viața, cantareața și-a folosit platforma online pentru a vorbi despre sanatatea ei de sanatate.Tragicul anunț a fost confirmat de tatal artistei, pe pagina sa de…

- Carmen Budulan a trecut prin cele mai grele momente din viața sa, asta dupa ce logodnicul ei s-a stins din viața. Acesta suferea de o boala cumplita, iar artista a sperat pana in ultimul moment sa se vindece.

- Drama unei familii din Cluj s-a transformat intr-un gest deosebit de generozitate. O fata de 15 ani, care a murit in urma unui accident rutier, a salvat viata a trei copii, in urma unor transplanturi de organe.

- O fetita de 15 ani, care a murit in urma unui accident rutier, a salvat viata a trei copii, in urma unor transplanturi de organe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Un barbat de 67 de ani a fost gasit spanzurat in apartamentul in care locuia cu chirie in Lugoj. Apasat de datoriile pe care le avea și de facturile mari pe care le primise, și-a pus capat zilelor. Cel care l-a gasit a fost chiar proprietarul casei, ingrijorat ca nu mai raspundea la telefon. Omul a…

- Fostul campion Stefan Goras a incetat din viata, in urma unui AVC.Tragicul anunț a fost facut de președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Vasile Vicol.Marele campion s-a luptat cu o boala grea, incurabila, dar din pacate a fost repus in cele din urma de un accident vascular cerebral.Sicriul…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, marți dupa-masa, in cooperare cu SVSU Zlatna pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe raza localitații Zlatna – Zona Hornului. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un autoturism rasturnat, pe un…