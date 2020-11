Stiri pe aceeasi tema

- Alte patru state americane legalizeaza utilizarea in scop recreativ a marijuanei in urma votului de marți, anunța NBC News. Astfel, potrivit postului de televiziune, pentru legalizarea marijuanei pentru persoanele de peste 21 de ani au votat locuitorii din Arizona, Montana, New Jersey și Dakota de Sud.…

- New Jersey si Arizona au legalizat marti folosirea marijuanei in scop recreativ, iar Oregon a devenit primul stat care a aprobat folosirea terapeutica a psilocibinei - un drog prezent in ciupercile halucinogene, in cadrul unora dintre referendumurile din Statele Unite, relateaza Reuters potrivit…

