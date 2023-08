Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat pentru 25 de judete si Bucuresti, valabila pe parcursul zilei de joi, 3 august.

- Județul Arad se afla, din nou, sub avertizare cod galben de canicula. Atenționarea meteo a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor,... The post Revine canicula. Județul Arad, din nou, sub cod galben de disconfort termic ridicat appeared first on Special Arad…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 23-07-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textului Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : conform textului Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 23…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo. Astfel, a fost emisa o avertizare cod galben de val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat valabila in ziua de 23 august.Duminica valul de caldura se va mentine in sudul teritoriului, unde local va fi canicula,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 22-07-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 22 iulie Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat; Mesaj : MESAJ 2 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 21-07-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 21 iulie, ora 15:00 – 22 iulie, ora 10:00 Zonele afectate : conform textelor și harții Fenomene : instabilitate atmosferica Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD…

- Eveniment Avertizare meteorologica de instabilitate atmosferica / Disconfort termic ridicat pe alocuri in Muntenia iulie 7, 2023 09:26 O noua avertizare meteorologica Cod galben de instabilitate atmosferica a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, intervalul de valabilitate fiind…

- Polițiștii rutieri fac recomandari pentru șoferii care circula cu mașina marți, miercuri și joi, cand Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de disconfort termic ridicat și canicula in Sud, Est, Lunca Dunarii și Baragan.