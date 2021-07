Canicula pune stăpânire pe Europa: Spania, lovită de un val sufocant de căldură Un val de caldura a lovit duminica o mare parte a Spaniei, cu temperaturi extreme, impingand localnicii si turistii sa se refugieze la umbra sau la racoarea piscinelor, informeaza AFP. Agentia Meteorologica Spaniola (AEMET) a emis avertismente pentru cea mai mare parte a tarii, temperaturile putand depasi 40 de grade Celsius la Madrid si Sevilla (sud) pentru a doua zi consecutiv. Primul episod de caldura extrema care afecteaza Spania in acest an este asteptat sa avanseze spre est luni, inainte ca temperaturile sa scada. Doar o mica parte din coasta Atlanticului, in nordul Spaniei,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

