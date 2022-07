Canicula poate provoca șoc caloric câinelui tău In toiul zilei, cand temperatura depașește 35 de grade, nu scoate cațelul la plimbare. Cainii intra in șoc caloric atunci cand temperatura este de 40 de grade și pot suferi de insolație, burtica și intreaga lor statura este mult mai aproape de solul foarte incins. Pernițele sunt acoperite cu o piele extrem de sensibila, se … Post-ul Canicula poate provoca șoc caloric cainelui tau apare prima data... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

