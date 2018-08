Caniculă: Pentru a scăpa de căldura din locuinţe, mai mulţi locuitori din Shanghai dorm în stradă Temperaturile caniculare care afecteaza in aceasta vara orasul Shanghai i-au determinat pe cativa rezidenti sa doarma sub cerul liber, intinzandu-se pe bancile si trotuarele de pe o celebra artera comerciala, in cautarea unui strop de racoare in metropola chineza rapusa de caldura, potrivit AFP. Nankin, un bulevard larg, marginit de magazine impozante, a carui celebritate dateaza din epoca concesiunii franceze, este frecventat in timpul zilei de o multime de turisti si vizitatori. Odata cu venirea noptii, dupa inchiderea magazinelor, bulevardul atrage rezidentii care fug de caldura sufocanta din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

