Stiri pe aceeasi tema

- Toate siturile arheologice din Grecia, inclusiv Acropola Atenei, vor ramane inchise de joi pana duminica in cele mai fierbinti ore ale zilei din cauza unui nou episod canicular. A nuntul a fost facut de Ministerul Culturii grec, citat de AFP și Agerpres. „Din cauza temperaturilor ridicate, orarele siturilor…

- Canicula in Grecia: Toate siturile arheologice, partial inchise pana duminica, in timp ce premierul indeamna la 'vigilenta absoluta'Toate siturile arheologice din Grecia, inclusiv Acropola Atenei, vor ramane inchise de joi pana duminica in cele mai fierbinti ore ale zilei din cauza unui nou episod…

- Toate siturile arheologice din Grecia, inclusiv Acropola Atenei, vor ramane inchise de joi pana duminica in cele mai fierbinti ore ale zilei din cauza unui nou episod canicular, a anuntat Ministerul Culturii grec, potrivit AFP, preluata de Agerpres.

- Toate siturile arheologice din Grecia, inclusiv Acropola Atenei, vor ramane inchise de joi pana duminica in cele mai fierbinti ore ale zilei din cauza unui nou episod canicular, a anuntat Ministerul Culturii grec.

- Inca 40 de pompieri romani vor pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. 30 dintre ei vor ajunge acolo cu o aeronava C130 Hercules a Armateo Romane. O decizie in acest sens a fost luata in ședința CNSU de marți seara. Premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid,…

- Acropola din Atena este inchisa vineri, 14 iulie, in timpul celor mai calduroase ore ale zilei, lucru care probabil se va intampla și sambata, din cauza caniculei care afecteaza țara, a anuntat ministrul elen al Culturii. „Pentru protectia lucratorilor si (…) a vizitatorilor, cel putin la orele de varf,…

- 40 de pompieri și 8 autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au pornit joi spre Grecia, in cadrul unui program care are in vedere consolidarea rezilienței autoritaților elene in gestionarea incendiilor. Potrivit IGUS, pompierii romani vor fi prezenți pentru al treilea an consecutiv…

- Inscrierile in clasa pregatitoare au fost amanate din cauza grevei profesorilor, caledarul acestora fiind modificat, a anunțat Ministerul Educației vineri. Ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului inscrierii in invatamantul primar 2023 – 2024 a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial.…