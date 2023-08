Stiri pe aceeasi tema

- Algeria a respins cererea Frantei de a folosi spatiul aerian algerian pentru o operatiune militara in Niger, a transmis luni seara postul de radio de stat de la Alger, preluat de agenția Reuters.

- Țarile nordice iau locul clasicelor Grecia, Italia sau Spania cand vine vorba de destinații turistice. Și asta din cauza valului extrem de caldura care a lovit Europa. Temperaturile devin insuportabile chiar și pe plaje. O analiza Reuters arata ca trendurile s-au schimbat in materie de calatorii. Iata…

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar locuințele din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europei, relateaza Reuters.

- Spitalele din regiunile italiene cele mai afectate de canicula se confrunta cu o inmultire a urgentelor legate de temperaturile ridicate, potrivit declaratiilor unor medici, informeaza Reuters miercuri.Temperaturile s-au mentinut extrem de ridicate in cea mai mare parte a tarii la o zi dupa ce temperaturi-record…

- Temperaturile extreme din timpul verii in sudul Europei ar putea duce pe termen lung la schimbarea obiceiurilor turistilor. Tot mai multi aleg destinatii mai racoroase sau isi iau vacanta primavara sau toamna, pentru a evita caldura extrema, scrie Reuters. Datele publicate de Comisia europeana a turismului…

- Grecia a inchis vineri, 14 iulie, Acropola, celebra colina antica, in timpul celor mai calduroase ore ale zilei pentru a-i proteja pe turiști, in timp ce croații au trebuit, cu o zi inainte, sa se lupte cu un puternic incendiu de vegetație, pe fondul valului canicula "Cerberus" care a cuprins sudul…

- Mai multe regiuni din sudul și sud-vestul Spaniei se afla pana maine sub cod roșu și portocaliu de canicula. Este vorba despre Andaluzia și Extremadura, zone pentru care Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de calatorie, anunța Rador.Temperaturile depașesc in aceste zile peste…

- Danone si Kellogg se numara printre cele 75 de companii de bunuri de larg consum carora autoritatile franceze le-au cerut sa reduca preturile, potrivit unei liste vazute de Reuters pe care guvernul Frantei o foloseste pentru initiativa, scrie news.ro.Ministrul de Finante Bruno Le Maire a declarat…