”Canibal” rus acuzat că a ucis și mâncat tei persoane Un barbat din nordul Rusiei a fost arestat dupa ce autoritațile au identificat trei victime ale sale, partial mancate, alaturi de ramasite de pisici, caini si alte animale mai mici, scrie BBC News. Rusul, in varsta de 51 de ani, a fost acuzat de ca și-a injunghiat victimele și le-a tranșat in timp ce dormeau din cauza alcoolului consumat. Oasele victimelor au fost gasite in pungi intr-un lac si intr-un rau de langa orasul Arkhangelsk, relateaza BBC. Comitetul de Investigatii din Rusia (SK), echivalentul FBI-ului, a publicat imagini cu suspectul acuzat de canibalism, fara a face, insa, public numele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința de la bordul unei nave a marinei rusești au fost trecut prin momente de groaza dupa ce ambarcațiunea in care se aflau a fost atacata de o morsa in arhipelagul Franz Josef Land din Oceanul Arctic. Reprezentanții Societații Geografice din Rusia au declarat ca barca mica s-a scufundat,…

- Echipajul unei nave de pescuit nord-coreene risca 20 de ani de inchisoare in Rusia dupa ce a atacat paza de coasta rusa, potrivit acuzatiei anuntate miercuri de agentia de investigatii de top a Rusiei, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Patru membri ai pazei de coasta ruse au fost raniti, unul…

- Compania de stat Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, a semnat miercuri un contract in valoare de 1,1 miliarde euro cu grupul Arkad din Arabia Saudita pentru constructia unui gazoduct care ar urma sa transporte, in principal, gaze naturale rusesti catre…

- Doi angajati raniti in explozia rachetei nucleare produsa pe 8 august in nordul Rusiei au murit din cauza contaminarii radioactive, afirma surse medicale citate de presa rusa. Agentia atomica rusa (Rosatom) a anuntat initial ca cinci persoane au murit, iar trei au fost ranite dupa explozia produsa pe…

- Autoritatile norvegiene de securitate nucleara au anuntat joi ca au detectat cantitati infime de iod radioactiv in regiunea de la frontiera cu Rusia in zilele care au urmat unei explozii la o baza militara ruseasca, informeaza France Presse, citata de Agerpres. Esantioanele respective au fost colectate…

- „Prin adresa din data de 13.08.2019, Institutul Național de Medicina Legala ”Mina Minovici” a inaintat catre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism raportul de expertiza medico-legala antropologica asupra fragmentelor osoase gasite cu ocazia conducerii in teren…

- Cel puțin cinci experți nucleari au murit în misterioasa explozie în timpul testarii unui motor de racheta în nordul Rusiei, acum patru zile, scrie The Moscow Times care trece în revista tot ce știm pâna acum despre accident.Explozia nucleara din Rusia: Radioactivitatea…

- Aproximativ 50.000 de oameni au ieșit sambata in strada, la Moscova și Sankt Petersburg, pentru a protesta fata de violenta exercitata de politie asupra demonstratarilor si pentru a cere alegeri libere si corecte, potrivit The Guardian. Oamenii au ieșit in strada pentru al patrulea weekend la rand,…