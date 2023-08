Stiri pe aceeasi tema

- Clericul este acuzat de blasfemie și de incitare la ura, dupa ce decizia sa de a permite femeilor sa predice și sa se roage alaturi de barbați a starnit reacții violente in cea mai mare națiune cu majoritate musulmana din lume, potrivit CNN.Panji Gumilang, in varsta de 77 de ani, care conduce internatul…

- Conflictul din Ucraina nu se va incheia pana cand Occidentul "nu-și va abandona planurile" de a invinge Moscova, a declarat miercuri, 12 iulie, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat presei indoneziene, scrie The Moscow Times preluand AFP.Afirmațiile ministrului rus de Externe…

- A venit randul baieților sa vada unde vor locui partenerelor lor de viața pe parcursul celor 21 de zile petrecute in Thailanda. Cum au reacționat cand s-au intalnit cu ispitele masculine și ce dezvaluiri i-a facut Iulian lui Matei.

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost agresat de catre un consatean chiar in propria casa. Incidentul a avut loc miercuuri, 14 iunie, in satul Cuhureștii de Sus, raionul Florești. Astfel, potrivit poliției, victima a fost lovita cu un obiect ascuțit, provocandu-i leziuni corporale, scrie Nordnews.…

- Astazi a avul loc cel de-al 8-lea exercitiu organizat și desfașurat de Inspectoratul General al Poliției, unde peste 1300 de arme de foc scoase din circuitul civil au fost supuse distrugerii prin topire. Evenimentul a fost organizat și desfașurat in scopul consolidarii stabilitatii in regiunea Europei…