Candidat la alegerile locale, împuşcat de un braconier Ioan Nicoara, candidat al PPU pentru funcția de consilier local in cadrul Consiliului Local Seleuș, a fost impușcat in timpul unei partide de vanatoare. „Vineri seara, in jurul orei 20:00, in timp ce desfașura activitați in cadrul unei partide de vanatoare autorizate, un barbat de 60 de ani a fost impușcat in zona abdomenului de catre un barbat de 37 de ani, vanator autorizat. Evenimentul a avut loc pe un fond cinegetic de pe raza localitații Seleuș. Victima a fost transportata la Spitalul Ineu și ulterior la Unitatea de Primire Urgențe Arad. In cauza a fost intocmit un dosar… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

