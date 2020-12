Când vor avea loc festivalurile UNTOLD, NEVERSEA și ELECTRIC CASTLE în 2021 Iubitorii de muzica electronica au avut de suferit anul acesta, din cauza pandemiei. Cele mai importante festivalui au fost anulate, acestea fiind reprogramate pentru anul viitor. Neversea 2021 va avea loc intre 8-11 iulie, data festivalului a fost aleasa de fanii din intreaga lume. In acest an, pentru prima data,... The post Cand vor avea loc festivalurile UNTOLD, NEVERSEA și ELECTRIC CASTLE in 2021 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

