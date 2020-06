Când vine al doilea val al pandemiei. Rafila a avertizat: Trebuie să fim pregătiți Profesorul Alexandru Rafila susține ca al doilea val al pandemiei ar urma sa vina in luna septembrie, odata cu reintoarcerea elevilor la cursuri. Totodata, acesta susține ca autoritatile din Romania au procedat corect cand au decis sa mentina scolile inchise, si ca astfel de situatii precum cea din Israel pot fi tinute sub control daca se respecta strict anumite reguli. „Este o masura rationala sa inchizi scolile, dar nu putem sa continuam asa la nesfarsit. Sunt doua elemente care trebuie luate in considerare. Sa le inchizi atunci cand e momentul potrivit, sa nici nu intarzii, dar sa nici nu grabesti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

