- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat luni ca in martie se finalizeaza etapa de proiectare a Spitalului Regional de Urgenta Iasi, urmand a se trece la procedura de achizitie pentru construirea acestei unitati medicale. ‘In aceasta luna se finalizeaza proiectarea si trecem imediat la procedura…

- " (...) In plus, ambulatoriul de specialitate asigura 113 paturi de spitalizare de zi si de asemenea pentru Departamentul de primiri urgente. (...) L-am gasit blocat la Ministerul Sanatatii si am reusit sa lansam proiectare in 2022. (...) Dureaza un an de zile proiectarea conform reglementarilor care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, ca proiectarea Spitalului Regional Iasi va fi incheiata in aceasta luna, iar unitatea medicala trebuie finalizata pana in 2027. Alexandru Rafila a prezentat, luni, intr-o conferinta de presa, cateva detalii tehnice despre Spitalul Regional Iasi.…

- Finantarea pentru contractele de service si mentenanta a echipamentelor medicale din sectiile de terapie intensiva va fi asigurata direct de Ministerul Sanatatii. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca siguranta pacientilor si a actului medical reprezinta o prioritate, potrivit Agerpres.…

- Romania ar putea pierde o suma de zece milioane de euro, care ii fusese alocata de UE, in cadrul PNRR, pentru cabinete medicale. Un avertisment in acest sens a fost lansat de deputatul Adrian Wiener (USR), de profesie medic. Deputatul USR considera ca de aceasta problema se face vinovat Ministerul Sanatații,…

- „Avem in momentul de fata legislatia necesara, lucram la norme incat vaccinarea sa fie compensata mai ales pentru persoanele cu boli cronice si speram, anul viitor, sa avem o alta abordare care sa duca la protejarea unui numar cat mai mare de persoane impotriva infectiei gripale, care, din nefericire,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a prezentat miercuri lista spitalelor care vor beneficia de finantare prin PNRR. Sper sa avem totii sansa ca aceste spitale sa se construiasca pana la mijlocul anului 2026, suntem extrem de preocupati sa nu punem niciun fel de bariere birocratice, a spus el la…