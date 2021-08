Când va fi gata asfaltarea tronsonului II al drumului Craiova – Cetate La asfaltarea tronsonului II al drumului Craiova – Cetate se lucreaza de zor. Constructorul a ajuns in etapa turnarii primului strat de asfalt, intre localitațile Cetate și Unirea. Tronsonul II al drumului județean 552 Craiova – Cetate prinde contur. Lucrarile de modernizare a celor 40 de kilometri de drum, de la ieșirea din Terpezița (Rapa Roșie) pana la Cetate, avanseaza rapid. Constructorul craiovean Strade Bauunternehmung SRL a ajuns deja la etapa turnarii primului strat de asfalt. In prezent, se lucreaza intre localitațile Cetate și Unirea. Zilnic sunt folosite peste 1.200 de tone de mixtura… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

