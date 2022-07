Stiri pe aceeasi tema

- Periodic, rechinii ataca turistii in Marea Rosie. Ultima victima este o romanca de 40 de ani din Suceava. Aceasta nu a avut nicio sansa in fata Marelui Alb care la doar 600 de metri distanta mai ucisese o turista din Austria.

