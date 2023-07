Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie uriașa pentru Camelia Potec și soțul ei. Campioana romana urmeaza sa devina mama din nou, pentru a doua oara, caci se afla in trimestrul al treilea de sarcina și peste doar cateva luni iși va strange in brațe bebelușul. In exclusivitate pentru Spynews.ro, sportiva ne-a vorbit despre sarcina,…

- Europarlamentarul Gheorghe Falca, vicepreședinte in cadrul PNL, susține ca liberalii il așteapta cu ușile deschise in partid pe Eduard Hellvig, cel care și-a dat recent demisia din fruntea SRI.„Nu știm acest lucru. In primul rand nu știm daca vine in interiorul PNL, mai ales ca a fost un om activ…

- Dinamo Kiev va juca in acest sezon in UEFA Conference League, iar Mircea Lucescu a vorbit la revenirea in Romania despre posibilitatea ca ucrainenii sa iși joace meciurile de pe „teren propriu” in Giulești.

- Deea Maxer a fost invitata in cadrul ediției de ieri a emisiunii „Teo Show”, moderata de Teo Trandafir. La scurt timp dupa ce a intrat in platoul emisiunii, artista a inceput sa planga, fiind copleșita de emoții.Fosta soție a lui Dinu Maxer a izbucnit in lacrimi imediat dupa ce Teo Trandafir a intrebat-o…

- Atacantul lui Bayern Munchen, Sadio Mane (31 de ani), e vizat de Newcastle United, iar el i-a dat un raspuns incurajator unui politician englez, fan al „coțofenelor”: „Niciodata sa nu spui niciodata”. Nemții vor 30 de milioane de euro in schimbul internaționalului senegalez. Un politician englez, Martin…

- Smiley a vorbit despre al doilea copil, dupa nunta: „Il primim cu brațele deschise” Continue reading Smiley a vorbit despre al doilea copil, dupa nunta: „Il primim cu brațele deschise” at Tabu.

- Suporterii lui FCSB au „recidivat” inainte de duelul cu Sepsi OSK din aceasta seara, ora 21:00, care conteaza pentru etapa 7 a play-off-ului. La fel cum s-a intamplat inaintea duelului direct din sezonul regulat, care a avut loc pe 12 martie, autocarul covasnenilor a fost luat la ținta cu oua și faina.…