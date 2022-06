Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman profita in continuare de vacanța. Dupa ce a anunțat ca s-a logodit si ca va avea un copil, fotbalistul roș-albaștrilor a avut astazi cununia civila cu Ioana Timofeciuc. Cei doi formeaza un cuplu de mai mulți ani. Ioana s-a mandrit cu burtica de mama in majoritatea pozelor. Mirii au ales…

- Celebrul latifundiar Gigi Becali este cunoscut pentru relația sa stransa cu membrii familiei. Fie copii sau nepoți, Becali a știut intotdeauna sa-și țina aproape rudele, ca și in cazul nepotului sau, Lucian Becali. Tanarul despre care patronul FCSB spunea ca este nepotul preferat, este cunoscut ca un…

- Vladuța Lupau va deveni mama in aproximativ doua luni, iar emoțiile sunt din ce in ce mai mari. Cantareața a marturisit ca aceasta perioada ii aduce multa bucurie, dar și multe griji. Cu toate acestea, ea și soțul ei sunt nerabdatori sa-și cunosca fiul.

- Adrian Nartea și Alina Ferinceac sunt impreuna de 11 ani. Actorul, in varsta de 40 de ani, și soția lui au impreuna doi copii și o casnicie discreta. De ziua partenerei sale , actorul din serialul „Vlad” i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare, alaturi de care a atașat imagini cu intreaga…

- Florinel Coman (24 de ani) și Ioana Timofeciuc, logodnica sa, vor deveni in curand parinți. Fotbalistul de la FCSB a postat un mesaj emoționant dedicat viitorului sau copil. Declarația de dragoste facuta de Florinel Coman „Buna, bebe. Eu și mama ta abia așteptam sa facem cunoștinta cu tine, sa te ținem…

- Un incident șocant a avut loc la Drochia. Un minor a fost batut, umilit și chiar a fost impus sa-și ceara scuze in genunchi in timp ce era filmat, in localitatea Popeștii de Jos. Conform informațiilor, aceast incident s-ar fi intamplat in urma unui conflict care s-a iscat intre doi baieți la școala.…

- Soția actorului, Hilara Baldwin a anunțat pe rețelele de socializare ca este insarcinata cu al șaptelea copil. Cei doi au impreuna șase copii, care au intre 18 luni și 8 ani, iar actorul mai are inca o fiica dintr-o casatorie anterioara cu Kim Basinger, care are 26 de ani.

- Paul Ipate a implinit astazi 37 de ani. Cu aceasta ocazie, Jojo, soția lui, i-a facut o declarație de dragoste publica, pe rețelele de socializare. Cei doi sunt casatoriți de opt ani de zile. Pe contul ei oficial de Facebook, Jojo l-a laudat pe Paul Ipate și i-a declarat cat de mult il iubește. „Ești…