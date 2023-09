Când trecem la ora de iarnă. Ora 4.00 devine ora 3.00 Romania trece la ora oficiala ”de iarna”, in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se aplica din ultima duminica a lunii martie, la ora Europei de Est sau Timpul Legal Roman. Astfel, incepand de duminica, Romania va avea doua ore avans fata de timpul universal coordonat (UTC). Romania se afla in fusul orar 2, iar Timpul Legal Roman se aplica din ultima duminica a lunii octombrie pana in ultima duminica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

