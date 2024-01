Odata cu trecerea sarbatorilor de iarna, foarte mulți romani se intreaba cand este momentul oportun pentru a renunța la decorațiunile de Craciun, inclusiv la bardul de Craciun. Data la care trebuie despodobit bradul de Craciun Tradiția spune ca bradul de Craciun nu trebuie sa mai stea decorat dupa Sfantul Ion, care se cinstește in fiecare an pe data de 7 ianuarie. Astfel, romanii pot renunța la decorațiuni cu o zi sau doua inainte de Sfantul Ion. Pentru cei care au brad artificial, aceasta sarcina este una ușoara. Dificultațile apar in cazul brazilor naturali. Unde se poate arunca un brad natural…