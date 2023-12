Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a precizat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea Bulgariei la spatiul Schengen in privința eliminarii controalelor in aeroporturi, informeaza agentia Novinite, preluata de Agerpres.

- Furie la Sofia: Un Schengen `aerian` și condițiile Austriei sunt inacceptabile“Pentru țara noastra, este deosebit de importanta și deschiderea granițelor terestre din spațiul Schengen, nu doar a celor aeriene, așa cum au admis ca ar fi posibil de anul viitor Țarile de Jos și Austria, cei mai inverșunați…

- Grupul petrolier rus Lukoil a anuntat marti ca analizeaza o posibila vanzare a rafinariei sale din Bulgaria, denuntand masurile discriminatorii luate impotriva sa de Guvernul pro-european de la Sofia.

- Numarul somerilor detinatori de diplome de invatamant superior din Bulgaria este in scadere semnificativa, rata somajului in unele domenii profesionale este sub 1%, iar veniturile unor absolventi ajung la 4.000-6.000 de leva pe luna, a declarat ministrul Educatiei si Stiintei, profesorul Galin Tokov,…

- Romanii sunt cetațenii din Uniunea Europeana care viziteaza cel mai mult Bulgaria, dintre cetațenii europeni, arata datele Institutului Național de Statistica de la Sofia. In schimb, bulgarii prefera destinații precum Grecia și Turcia.

- Intre 22 și 25 noiembrie 2023, la Facultatea de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitații „Sfantul Clement al Ohridei” din Sofia (Bulgaria), s-a desfașurat o conferința internaționala, cu prilejul aniversarii celor 100 de ani de invațamant teologic in vechea cetate a Sardicii, cu tema: „Theology-Church-Society…

- Parlamentul European va vota, miercuri, in prima lectura, introducerea vizelor electronice Schengen, dupa ce deputatii europeni au dezbatut modificarile aduse legislatiei europene pe aceasta tema. Cele mai mari grupuri parlamentare au sustinut proiectul de lege. In numele grupului Partidului Popular…

