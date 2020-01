Cand sa apelezi la o firma de consultanta in afaceri? Specialisti buni isi cunosc valoarea si sunt scumpi. Retine acest lucru atunci cand alegi un specialist in consultanta in afaceri.



Daca managerul compania alege o firma care ofera servicii la costuri ieftine, inseamna ca firma de consultanta plateste putin angajatilor sai si aceasta este o ocazie de a te intreba de ce.



In acelasi timp, este mai bine sa decizi din timp cat esti dispus sa cheltui pentru consultanta in afaceri. Acest lucru ii va mentine pe specialisti intr-un anumit cadru si nu le va permite sa umfle bugetul si sa impuna servicii suplimentare.



Nu crede… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

