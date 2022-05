Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti seara ca legea privind stagiul militar voluntar va intra "in foarte scurt timp" in circuitul de avizare, iar interesul tinerilor este unul destul de ridicat. "Lucram si la legea legata de stagiul militar voluntar, pentru pregatirea voluntara,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a transmis luni pe pagina de Facebook a MApN, un mesaj cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, celebrata anual la 25 aprilie. El a urat militarilor si personalului civil din cadrul acestei categorii de forte, in activitate, in rezerva sau retragere, sanatate si…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu a anuntat vineri, 15 aprilie, ca decizia de suspendare a zborurilor aeronavelor MiG 21 LanceR aflate in dotarea Fortelor Aeriene Romane este temporara, masura fiind luata in vederea efectuarii unor analize tehnice de siguranta. Decizia de astazi nu reprezinta…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca, in cazul unui razboi pe teritoriul Romaniei, la lupte vor participa doar persoanele care au stagiul militar, „nu toate persoanele cu varsta intre 18 și 60 de ani”. De asemenea, el a spus ca „in niciun caz nu se va reveni la stagiul militar obligatoriu” „Nu…