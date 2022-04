Când înfloresc cireșii Cand infloresc cireșii, eu… Da, trebuia sa incep cu faptul ca, in locul unde sunt, au inflorit cireșii. Ce-i drept, ei sunt de cateva zile in floare, de parca sunt niste mirese, dar eu am fost prea prinsa cu – femeie ocupata, ce mai… – cotidianul, ca sa observ. Si, aseara, in mod special, am fost in livada si le-am luat seama. Ciresilor. Uite, asa m-a apucat lirismul. Dar, ce sa fac, versuri nu stiu sa fac, nici in scris, nici oral, deci, o iau in felul in care ma pricep, cu… poezia. Si ziceam: cand infloresc ciresii, mi-e dor de ieri. Si de maine. Si de clipe. Si de vesnicie. Si de mine. Cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

