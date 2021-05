Când începe maratonul de vaccinare pentru copii Urmeaza un nou maraton de vaccinare, de data aceasta avand in vedere copii. Acesta se va desfașura in zilele de 31 mai și 1 iunie. „Intenționam sa organizam in perioada 31 mai-1 iunie, pentru ca este Ziua internaționala a copilului, un maraton la nivel național pentru vaccinarea copiilor din grupa de varsta 16-18 ani, insa daca pana la acel moment vom avea și autorizarea pentru grupa de varsta 12-15 ani avem in plan aceasta activitate de vaccinare”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, dupa cum relateazza Digi24 . Astfel, adolescenții se vor putea prezenta la vaccinare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița a anunțat organizarea pe 31 mai și 1 iunie a primului maraton de vaccinare dedicat copiilor. Momentan, vaccinurile sunt autorizate pentru cei cu varsta de minimum 16 ani, dar maratonul ar putea sa fie destinat și celor cu varsta intre 12 și 15 ani daca pana atunci va veni o decizie…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca se intentioneaza organizarea unui maraton de vaccinare anti-COVID pentru copiii cu varste intre 16 si 18 ani in perioada 31 mai – 1 iunie. ‘Chiar intentionam…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca aproximativ 800.000 de copii ar fi eligibili pentru a primi serul anti-COVID dupa ce acesta va primi autorizatia de fi administrat categoriei de varsta 12-15 ani. Acesta subliniaza ca Romania are si doze, si capacitatea…

- Medicul Adrian Marinescu de la Institutul „Matei Balș” din București atrage atenția oamenilor asupra a cat de des ar trebui sa iși testeze nivelul de anticorpi dupa vaccin. El a spus ca testarea pentru anticorpi nu ar trebui sa devina un sport național, in condițiile in care mulți oameni se testeaza…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania vara aceasta, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Compania Pfizer a anunțat zilele trecute ca vaccinul sau anti-COVID este 100% eficient la copiii…

- Vaccinarea anti-COVID la copiii intre 12 și 15 ani ar putea incepe in aceasta vara. Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul al treilea al acestui an, adica in timpul verii, a spus la Digi24 medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul…

- Doamna Valentina Fulga a fost vaccinata chiar de coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, in prezența premierului Florin Cițu și a altor oficiali. Romania a marcat astazi vaccinarea anti-COVD a persoanei care a primit doza de ser…

- Romanii care aleg sa se vaccineze vor avea acces la mai multe informații despre posibilele reacții adverse ale serului anti-covid. Totodata, raportarea reacțiilor adverse se va putea face mult mai ușor. Aceste informații fac mai transparenta campania de imunizare, dar și ajuta la centralizarea mai buna…