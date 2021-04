Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a prezentat luni, la Antena 3, care sunt variantele la care s-a gandit pentru intrarea la un eveniment cultural: Varianta 1. Prezentarea dovezii efectuarii unui vaccin anti-Covid Varianta 2. Prezentarea rezultatului unui test negativ Covid efectuat…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunta ca un grup de lucru elaboreaza doua programe pilot care ar permite organizarea de spectacole in spatii inchise la Opera Nationala Bucuresti si la Teatrul National Bucuresti, dupa de in Spania si Olanda au fost implementate astfel de programe dupa izbucnirea…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca institutia pe care o conduce lucreaza la un "set de norme" privind sustinerea organizatorilor de festivaluri in contextul pandemiei de COVID-19.

- Certificat de vaccinare, test negativ sau dovada ca persoana a trecut prin boala, reprezinta scenariile pe care la propune ministerul Culturii pentru organizarea festivalurilor in aceasta vara. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a spus la Europa FM, ca exista și varianta in care participanții sa…

- Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a vizitat marti expozitia „Dupa doisprezece ani. Productia artistica din Romania in 180 de lucrari”, creata in urma achizitiei de arta contemporana din 2020. Din totalul celor inscrise, 167 de lucrari alese in campania Ministerului Culturii iar 13 au fost donate…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a intalnit, miercuri, cu ambasadorul Romaniei in Federatia Rusa, Cristian Istrate, prilej cu care a discutat despre importanta culturii in relatiile diplomatice. "Am discutat despre importanta culturii in relatiile diplomatice si despre proiectele pe care Romania…

- In contextul pandemiei COVID-19, care a afectat grav sectorul cultural din Romania, Ministerul Culturii a pregatit un pachet de masuri menit sa sprijine reluarea activitatii operatorilor din domeniu si, implicit, relansarea ofertelor culturale pentru publicul larg. Schemele de ajutor financiar pentru…