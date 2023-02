Stiri pe aceeasi tema

- SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE inaugureaza calendarul expozițional al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru anul 2023. Astfel, in perioada 8 – 12 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește o noua ediție a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, eveniment tradițional in randul…

- Ultimul salon al industriei ușoare organizat in acest an de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș este o ediție dedicata sarbatorilor Craciunului și va fi deschis intre 14 și 18 decembrie, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș. Și-au anunțat participarea 50 de companii din țara, atat…

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește in perioada 9 – 11 decembrie 2022 cea de-a 25-a ediție a manifestarii EZOTERIC FEST TIMIȘOARA, manifestare tradiționala organizata de Expo Timișoara Internațional in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Vor participa peste…

- Camera de Comerț. Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 14 decembrie, intre orele 11:00 și 13:30, in parteneriat cu Season House, prezentarea tehnologiei „Nidyon”, un sistem inovativ in construcții cu performanțe superioare de rezistența termica, acustica și seismica, care va avea loc la Centrul…