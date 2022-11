Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al 10-lea sezon de la Chefi la cuțite, concurenții au avut parte de provocari, dar și povești interesante. Trei dintre concurenți se vor lupta in finala pentru a caștiga marele premiu al show-ului culinar. Chefii Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au anunțat cand vom afla…

- In ediția din aceasta seara, concurenții au intrat in proba bootcamp-ului, iar adrenalina si tensiunile s-au resimțit la cote maxime. Doar 18 concurenți din 60 au intrat in echipele celor 3 jurați de la Chefi la cuțite. Iata cine a reușit sa ia tunicile din partea lui Florin Dumitrescu, Sorin Bontea…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20: 30. Dupa ce concurenții ramași in bootcamp trec și prin cea de-a doua proba eliminatorie, cei trei a

- In ediția de aseara Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au jurizat la foc continuu, degustand farfurii variate și intalnind concurenți cu experiențe de viața surprinzatoare. Printre competitorii care au trecut in etapa urmatoare s-a aflat și Lucian Ioan, romanul venit…

- In ediția difuzata pe 14 septembrie 2022 de Chefi la cuțite, Chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea s-au luptat pentru a șaptea amuleta a sezonului 10. Cei trei chefi au avut parte de un jurat surpriza „convtroversat”, iar verdictul acestuia a starnit discuții.

- In ediția difuzata pe 12 septembrie 2022 de Chefi la cuțite, Chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea se lupta pentru a șaptea amuleta a sezonului 10. Deși au fost confuzi cand au alfat ce trebuie sa faca, cei trei chefi au trecut la treaba și au dat tot ce au mai bun.

- In ediția difuzata pe 13 septembrie 2022 de Chefi la cuțite, Chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea s-au luptat pentru a șasea amuleta a sezonului 10, iar ințepaturile și micile rautați nu au lipsit nici de data aceasta.

- In ediția difuzata pe 12 septembrie 2022 de Chefi la cuțite, Chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea s-au luptat pentru a cincea amuleta a sezonului 10. Cei trei chefi au avut parte de o proba extrem de dificila, care le-a pus la incercare rapiditatea, creativitatea, dar și anduranța,…