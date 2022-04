Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat al Platformei DA Alexandr Slusari susține ca Regulamentul privind rambursarea parțiala a accizului conceptual și categoric nu este susținut de Asociația Forța Fermierilor. „Autorii proiectului nu respecta legislația și propun risipa de bani publici”, a declarat Slusari.

- Previziunile cu privire la Ucraina sunt mai rele decat o proiectie din martie a Fondului Monetar International (FMI), care estima o scadere a PIB-ului de 10-35%, sau decat o scadere cu 20% estmata la 31 martie de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Intreaga regiune este afectata…

- Alba: Amenzi și dosare penale pentru autorii unor incendii de vegetație. Autoritațile incep vanatoarea de ”piromani” Autoritațile au inceput sa ii descopere pe autorii unor incendii de vegetație care au produs pagube insemnate in ultimele zile. Reprezentanții IPJ Alba au anunțat ca au fost intocmite…

- Mai puțin vaccinați, principalii afectați de un nou nou val care deja se face simțit sunt copiii, in special cei cu varste intre 6 și 17 ani. Pentru a ține sub control transmiterea virusului, școlile sunt in centrul atenției. Este punctul de la care pleaca un nou studiu realizat in Italia, care sugereaza…

- STUDIU| Undele cu ultrasunete ar putea fi folosite pentru a sparge pietrele la rinichi: Ce este tehnica BLW STUDIU| Undele cu ultrasunete ar putea fi folosite pentru a sparge pietrele la rinichi: Ce este tehnica BLW Pacienții sunt de obicei sub sedare in timpul procedurii, care se efectueaza de obicei…

- Potrivit uni recent studiu japonez, fibrele solubile ar diminua riscul de demența. Se pare ca alimentația are un rol fundamental in apariția bolii Alzheimer. Potrivit unui nou studiu, un regim alimentar bogat in fibre ar permite menținerea sanatații creierului. Aceste concluzii au fost publicate la…

- Aceasta aplicație folosește camera smartphone-lui pentru a analiza saliva și a detecta agenții patogeni ai Covid-19. Ea va permite obținerea de rezultate similare unui test PCR, dar cu costuri mult mai mici. Este ceea ce promit cercetatorii de la Universitatea California – Santa Barbara. Echipa de…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal referitor la oferirea spre vanzare a unui artefact istoric, susceptibil sa aparțina patrimoniului cultural național. Un coif – ”turban turcesc…