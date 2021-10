Cancerul depistat la timp poate fi tratat: Medic: Marea majoritate a cancerelor sunt curabile Atunci cand un om afla ca este bolnav de cancer, toata lumea ii este data peste cap. Aceasta boala crunta a luat extrem de multe vieți, insa oamenii trebuie sa știe ca daca este depistata la timp, poate fi tratata. Este important sa ințelegem ca atunci cand boala este depistata la timp, sunt șanse mari ca tratamentul sa iși faca efectul și maladia sa intre in remisie, insa pentru asta trebuie sa urmam sfatul medicului specialist și, oricat de greu ar fi, sa nu renunțam la tratament. ”Azi marea majoritate a cancerelor sunt curabile. Ideea este sa fie depistate in stadii incipiente. Ba chiar exista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

