Stiri pe aceeasi tema

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…

- Numarul de noi infectari a inregistrat o scadere de la o zi la alta, in mai multe țari din Europa, inclusiv in Romania. Dar, potrivit platformei care monitorizeaza statistica la nivel mondial, SUA inregistreaza o cifra spectaculoasa. In Romania, s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 265 de infectari,…

- Un grup de experti europeni au anuntat, miercuri, ca va lansa curand o tehnologie destinata smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat in contact cu oameni infectati cu coronavirus, ceea ce va ajuta autoritatile medicale sa actioneze rapid pentru a stopa raspandirea acestuia,…

- Marea Britanie nu va putea reveni la o viata normala mai devreme de sase luni sau mai mult din cauza pandemiei cu noul coronavirus, dar masurile de izolare completa decise in urma cu o saptamana vor putea fi ridicate progresiv, in functie de concluziile evaluarilor care se vor face periodic, a afirmat…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata concetatenilor sai sa manifeste rabdare fata de masurile restrictive impuse pentru a opri raspandirea coronavirusului, ea afirmand ca obiectivul actual este dublarea numarului cazurilor de infectare la un interval de zece zile. In prezent, dublarea…

- Spor de pana la 85% din salariu pentru personalul medico-sanitar si auxiliar implicat in epidemia de COVID-19. Guvernul vrea sa acorde spor pentru conditii deosebit de periculoase, cuprins intre 55% si 85% din salariul de baza, si personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul…

- Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a recunoscut ca responsabilii politici au subestimat cu totul amploarea pericolului reprezentat de pandemia cu noul coronavirus, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul german Bild. ”Cred ca noi toti, care nu suntem experti, am subestimat la inceput…