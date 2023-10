Cancelarul german Olaf Scholz curtează ţări bogate în resurse energetice din Africa, în condiţiile crizelor din alte regiuni El vizieaza marele producator de energie Nigeria, precum si Ghana, cu fluxurile de migratie si instabilitatea din Africa de Vest aflate, de asemenea, pe agenda sa. O mare parte din impulsul pentru calatorie a venit din constientizarea ca Germania – si Europa – au nevoie de Africa mai mult decat credeau, a spus parlamentarul Verzilor Anton Hofreiter. ”Oamenii si-au dat seama ca avem nevoie de aliati impotriva invaziei Ucrainei de catre Rusia”. Si deodata am observat ca nu erau neaparat de partea noastra… A fost o trezire grosolana, a spus el. Razboiul dintre Israel si Hamas a creat o noua urgenta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

