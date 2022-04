Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anuntat, luni dupa-amiaza, ca a avut o discutie „foarte directa” si „dura”, la Moscova, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cerandu-i oprirea razboiului din Ucraina. „Discutia a fost foarte directa, deschisa si dura, nu a fost o vizita de prietenie. Am evocat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski se adreseaza, in aceast moment, romanilor, printr-un discurs video in Parlamentul Romaniei. La ședința parlamentarilor, in cadrul careia vorbește Zelenski, participa și premierul Nicolae Ciuca, care a ținut și el, inainte, un discurs. Ședința comuna a Senatului…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron va încerca sa evalueze daca președintele Rusiei, Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al Franței, potrivit…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…